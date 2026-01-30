Muere un operario en la A-8, en Guitiriz (Lugo) y otros dos resultan heridos graves en un atropello

Un operario ha fallecido y otros dos han resultado heridos graves a causa de un atropello registrado en el kilómetro 587 de la A-8, a su paso por Pígara, en Guitiriz (Lugo), dirección Asturias. Otros dos hombres habrían resultado heridos leves, según la información más reciente de la que dispone el 112.

Fuentes desplazadas al punto, consultadas por Europa Press, han explicado que el grave accidente se produjo al colisionar un camión grúa, que llevaba vehículos, contra la furgoneta de conservación de carreteras de la que se habían los operarios, que estaban realizando una obra en la vía.

A causa del choque, los operarios resultaron atropellados. El 112 ha informado de que el siniestro se produjo sobre las 14,00 horas.

Además de los operarios --de uno ya no se pudo hacer nada por su vida--, el conductor de la grúa también ha requerido asistencia sanitaria.

Un carril cortado ralentiza el tráfico

El accidente, asimismo, ha afectado al tráfico, ya que este ha quedado cortado en el carril de la A-8 sentido Asturias, de forma que se circula con lentitud por el otro.

Fueron movilizados para acudir al punto efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Guitiriz. También se llegó a avisar a los bomberos de Vilalba, aunque, según el 112, finalmente no llegaron a intervenir.