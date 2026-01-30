Exigen depurar responsabilidades por el accidente mortal en la A-8, en Guitiriz (Lugo)

CCOO del Hábitat ha reclamado que se depuren responsabilidades por el accidente laboral mortal registrado en la A-8 a su paso por Guitiriz (Lugo), en el que fallecieron dos trabajadores y resultaron heridos graves otros dos.

El sindicato trasladó su pésame a las familias y allegados de las víctimas, expresó su apoyo a los heridos y a toda la plantilla de la empresa, y recordó que el siniestro ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando un camión grúa que transportaba dos vehículos colisionó con una furgoneta de mantenimiento estacionada durante trabajos en la vía; tras el impacto, la furgoneta salió despedida y arrolló a cuatro operarios.

La organización sindical denuncia que las tareas de mantenimiento se realizaban con alerta amarilla, una circunstancia que, según indica, el Convenio de la Construcción y el protocolo para condiciones meteorológicas adversas prohíben expresamente.

Por ello, CCOO anuncia que solicitará comprobar que no se realizan trabajos de conservación mientras existan alertas activas y exigirá una investigación "a fondo", con denuncia ante la Inspección de Trabajo, revisión de los protocolos de prevención y seguridad y determinación de responsabilidades para evitar que se repitan tragedias similares.

"No se puede normalizar que las personas pierdan la vida mientras trabajan, y menos aún en condiciones de riesgo conocidas. La seguridad laboral debe ser una prioridad absoluta, especialmente en los trabajos en carretera, donde la exposición al peligro es máxima", ha subrayado Alejandra Gesto, secretaria xeral de CCOO del Hábitat Galicia.