Lugo entra en la carrera para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

Lugo figura entre las ocho ciudades candidatas a albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública, una vez cerrado el plazo oficial de presentación de propuestas.

Junto a la capital lucense concurren Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Oviedo, en un proceso que busca reforzar la descentralización de organismos del Estado.

La nueva agencia tendrá un papel estratégico en la vigilancia en salud pública, la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, el asesoramiento técnico, la salud pública internacional y la comunicación de riesgos para la salud, funciones que la convierten en una pieza clave del sistema sanitario a nivel estatal.

La candidatura de Lugo ha sido presentada directamente por el Ayuntamiento, al igual que las de Barcelona y León, mientras que otras propuestas cuentan con el impulso de consejerías autonómicas o gobiernos regionales.

Esta diversidad de apoyos refleja el interés institucional por atraer una sede llamada a generar actividad, empleo cualificado y proyección territorial.

El procedimiento continúa ahora con la elaboración de un informe técnico por parte del Ministerio de Sanidad, que se emitirá en un plazo aproximado de diez días.

Posteriormente, la Comisión Consultiva analizará las candidaturas y formulará un dictamen, antes de que la propuesta definitiva sea elevada al Consejo de Ministros.

La decisión final deberá adoptarse antes del 17 de febrero, con publicación posterior en el BOE. Hasta entonces, Lugo mantiene vivas sus opciones para convertirse en referencia nacional en salud pública, sumando este proyecto a su apuesta por atraer instituciones y reforzar su papel en el mapa estatal.