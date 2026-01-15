Fallece un conductor en un accidente de tráfico en Sarria (Lugo)

Un grave siniestro vial se cobró la vida de una persona este jueves por la tarde en la carretera LU-633, en el término municipal de Sarria.

Según fuentes oficiales, el accidente ocurrió a las 17:32 horas en el punto kilométrico 53,5 y consistió en una colisión frontal entre un camión y una furgoneta.

El conductor de la furgoneta resultó fallecido como consecuencia del impacto, mientras que los servicios de emergencia desplazados al lugar trabajaron de inmediato para atender la situación y asegurar la zona.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del levantamiento del cadáver y del atestado, mientras que efectivos del servicio de emergencias y bomberos colaboraron en la limpieza de la vía y en garantizar la seguridad del resto de los conductores.