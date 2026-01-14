Ambulancias del 112 Galicia.

Provincia de Lugo

Rescatada una persona tras caer con su coche por un terraplén en Samos (Lugo)

Los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor del vehículo

Publicada

Los Bomberos de Sarria tuvieron que excarcelar a una persona tras caer con su vehículo por un terraplén en la LU-633, a su paso por Samos (Lugo).

Según la información del 112 Galicia que recoge Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 15:00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Sarria y de la Garda Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, la dotación de bomberos indicó que tuvieron que excarcelar para poder transportar, con una camilla y una pick up, al herido hasta la ambulancia.