Carmela López, elegida presidenta de la Diputación de Lugo

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (2i), y la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López (d), durante la reunión del Comité Nacional del Partido Socialista. Álvaro Ballesteros - Europa Press.

La Deputación de Lugo ya tiene nueva presidenta. La elegida ha sido Carmela López, también alcaldesa de Burela, con los votos a favor del PSOE, BNG y de José Tomé, integrante del grupo mixto y expresidente del órgano provincial. Tomé dimitió como presidente el pasado mes de diciembre después de que se conocieran unas denuncias por acoso sexual contra él.

Este miércoles, López ha contado con el apoyo de todos los diputados socialistas y del Bloque Nacionalista Galego, así como del propio José Tomé, que avanzó al inicio del pleno que se sumaba a la propuesta del Grupo Socialista.

En la sesión, según informa Europa Press, los populares han apoyado a su propio candidato, el portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Ameijide.

De este modo, socialistas y nacionalistas dan continuidad al acuerdo de gobierno que mantenían en la institución provincial. La renuncia de Tomé a la presidencia el pasado mes de diciembre vino motivada por la falta de apoyo del BNG después de que se conocieran las denuncias por unos presuntos casos de acoso sexual presentadas a través del canal interno del partido.

Carmela López ha logrado mantener la unidad en el Grupo Provincial Socialista y lograr el respaldo de los tres diputados provinciales que encabezaron una candidatura alternativa a Tomé en las primarias que el PSOE de Lugo celebró a la Secretaría Xeral.

Primer discurso de Carmela López al frente de la Deputación

La alcaldesa de Burela ha prometido "por su conciencia y honor cumplir fielmente" las obligaciones de la Presidencia de la Diputación de Lugo, con "lealtad" a Rey, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras tomar posesión del cargo, en su primer discurso, Carmela López ha asegurado asumir la presidencia desde la igualdad y ha manifestado que llega al cargo gracias al camino hecho por muchas mujeres y hombres para que "cada vez haya más mujeres en la política".

"Mi experiencia como alcaldesa, el cargo más hermoso que se puede alcanzar en política, me enseñó a gobernar con capacidad de diálogo, accesibilidad y empatía, pero también con firmeza y criterio propio", ha destacado.

Todo ello en una intervención en la que ha puesto en valor el trabajo del gobierno bipartito en la institución y ha subrayado también su "estabilidad". Además, ha agradecido la confianza mostrada en ella por el PSOE, a la que ha asegurado que responderá con "compromiso y servicio público".

Al pleno ha asistido tanto el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la presidenta de los populares de Lugo, Elena Candia.

Antes de arrancar el pleno, PSOE y BNG avanzaban su intención de apoyar la candidatura que encabeza la alcaldesa de Burela, mientras que el portavoz del PP, Antonio Ameijide, volvió a calificar de "pacto de la vergüenza" el acuerdo.