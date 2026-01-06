El primer premio de El Niño vendió un solo décimo en Monforte (Lugo): "Se queda en el pueblo"

Papelería Cruceiriño de Monforte, donde se vendió el primer premio del Sorteo de El Niño 2026 Cedida

El número 06703 ha repartido este 6 de enero el primer premio del Sorteo de El Niño por toda Galicia. A 200.000 euros por décimo, el número se vendió en todas las provincias gallegas. En el caso de Lugo, recaló en la Papelería Cruceiriño, de Monforte de Lemos, en la que solamente se vendió un único décimo con esta combinación.

"Estamos muy contentas. Fue un solo décimo, pero la persona nos llamó y sabemos que se queda en el pueblo", comenta muy alegre y con ambiente de fiesta de fondo Laura Álvarez.

Aquí venden décimos sueltos que sacan "al azar" de la máquina y que exponen en el cristal. Algún residente de la localidad escogió, por suerte o por intuición, el número que finalmente se llevó el mayor premio.

Laura celebra que esto es "una doble alegría, por darlo y porque se queda aquí".

No es la primera vez que esta papelería celebra por todo lo alto el Sorteo de El Niño. Hace algunos años ya había repartido un segundo premio, pero este 2026 lo comienzan con "un subidón" al saber que repartieron 200.000 euros a algún vecino o vecina.

Lo que queda de día será de fiesta en este local situado en Campo de San Antonio. "Lo celebraremos con unas botellitas de champán que siempre tenemos en previsión. Hoy las descorcharemos".