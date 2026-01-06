La nieve afecta a las carreteras en Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
La DGT mantiene abierta la carretera A-6 en nivel verde y la LU-633 en nivel amarillo
Te puede interesar: El frío, gran protagonista del Día de Reyes: A Veiga (Ourense) registra la temperatura mínima de Galicia
Este Día de Reyes ha dejado una jornada de mucho frío en Galicia, especialmente en las zonas de interior. La nieve ha llegado con Melchor, Gaspar y Baltasar y, esta tarde, mantiene en alerta algunas de las carreteras de la zona de Pedrafita do Cebreiro, en Lugo.
Concretamente, se ven afectadas la A-6, donde la DGT la mantiene abierta en nivel verde, y la LU-633, en nivel amarillo, con la prohibición de acceso a camiones.
En el resto de España, hay 48 carreteras afectadas por las nevadas, cuatro de ellas de la red principal, que se mantienen transitables con precaución, y 44 vías secundarias.
En Galicia este martes se han registrado temperaturas muy bajas, con el municipio ourensano de A Veiga liderando al alcanzar -8,7ºC a las 7:50 horas. Otras localidades como Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente.
También en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC.