Muere en Lugo un hombre tras ser atropellado por un camión

Un hombre ha fallecido este viernes en Lugo tras ser atropellado por un camión. El accidente se produjo a las 17:30 horas frente a una vivienda en el lugar de Labio, en Lugo.

Según informó el 112, recibieron la llamada de una persona para informar de que el vehículo, un camión de doble cisterna, atropelló al hombre y siguió circulando. También apuntaba que pensaba que estaba fallecido.

Poco después, con el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya en el punto, se confirmó el fallecimiento.

Por su parte, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico recopilan toda la información sobre el siniestro con el fin de conocer todas las circunstancias del suceso.