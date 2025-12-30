José Tomé renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

José Tomé ha oficializado hoy martes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo tras las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del Partido Socialista. El ya exsocialista ha reivindicado su inocencia y ha insistido en que la "presunta denuncia es falsa". "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás", ha subrayado durante un pleno extraordinario en el Pazo de San Marcos.

Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que "el daño ya está hecho", en "lo político, lo familiar y lo social". "Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer", ha concluido José Tomé, según recoge Europa Press.

El todavía alcalde de Monforte, además, ha asegurado que todo lo ocurrido "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales", donde, ha añadido, él "no era el único ni el objetivo principal".

A continuación se celebrará un pleno ordinario que incluye una moción presentada por el Grupo Popular para pedir la reprobación de José Tomé. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, "por encubridora" del caso, y ha apelado al BNG: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".

El nuevo presidente se elige el 14 de enero

Tomé ha renunciado hoy de forma oficial a la presidencia de la Diputación de Lugo, que desde mediados de mes ejercía en funciones. El hasta ahora vicepresidente provincial, Efrén Castro (BNG), asume desde hoy la totalidad de las funciones ostentadas por Tomé hasta que la Corporación elija a un nuevo presidente o presidenta.

La elección del nuevo máximo responsable se realizará en un Pleno extraordinario que se celebrará el 14 de enero a las 12:00 horas, cumpliendo lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Deputación de Lugo, que fija los plazos para este tipo de procesos.

Por otro lado, y tras ceder la Presidencia, José Tomé continuará formando parte de la Corporación como diputado provincial, manteniendo su actividad política y representación en la institución.

Tomé continúa como alcalde de Monforte

José Tomé, por otro lado, mantendrá su acta de concejal en Monforte de Lemos, ostentando la alcaldía. El regidor explicó ayer que ya ha registrado su abandono del grupo municipal socialista y su paso al grupo no adscrito, que se hará efectivo desde el 1 de enero. Además, ha aclarado que está "en la mano de cada uno" el pasarse al grupo no adscrito, en referencia al posible abandono del grupo socialista del resto de los miembros del gobierno local.

"A todos nosotros nos eligieron los ciudadanos para el Ayuntamiento. En la diputación es una elección indirecta. Por eso en un lugar dimití y en otro no", explicó este lunes el regidor durante un pleno municipal, en el que reiteró que fue "objeto de acusaciones falsas, injustas e infundadas que responden a una maniobra política".

La sesión que tenía como objetivo cerrar el año comenzó con una manifestación de colectivos feministas, media hora antes del inicio, en la plaza del Campo de San Antón, ante la sede municipal, en la que se pedía su dimisión como alcalde. El regidor accedió al edificio entre gritos en su contra, pero entró en un salón con el aforo completo respaldado por los aplausos de los presentes al grito de "ánimo".