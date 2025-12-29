Vecinos de Monforte (Lugo) se concentran ante el Concello para pedir la dimisión de Tomé

Alrededor de un centenar de vecinos han participado en la concentración convocada para esta tarde de lunes en Monforte, antes de la celebración del pleno ordinario del Concello, y contra el todavía alcalde, José Tomé. Es el primero tras haberse conocido las denuncias de acoso sexual contra el también presidente de la Diputación de Lugo.

Según informa Europa Press, aunque la manifestación estaba convocada por el colectivo feminista 'Marcha Mundial das Mulleres', han asistido grupos diferentes a la concentración. Allí corearon frases como "si tocan a una nos tocan a todas", "Tomé dimite, el feminismo no te admite" y "fuera machistas de las instituciones", entre otras.

Reclamaron la presencia de Tomé, del que dijeron "que no se ve" y al que llamaron "baboso".

Desde la organización denunciaban que, pese a las denuncias abiertas, el concejal "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ni ha realizado un ejercicio de autocrítica", una circunstancia que, a su juicio, contribuye a la "impunidad de este tipo de comportamientos y deja a las mujeres en una situación de desprotección".

En este sentido, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.

Monforte de Lemos celebra este lunes uno de los plenos más conflictivos del año, el primero tras haberse conocido las denuncias de acoso sexual contra José Tomé, alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación de Lugo. Durante la sesión se debatirá la petición de su dimisión.

La Deputación de Lugo celebrará este martes el pleno en el que oficializará la renuncia de Tomé a la presidencia

La de mañana será otra jornada importante para José Tomé. La Deputación de Lugo celebra un pleno en el que se hará efectiva su renuncia como presidente provincial.

Tal y como indica Europa Press, Tomé presentó por registro su renuncia al cargo el 12 de diciembre, tras una tensa Xunta de Gobierno en la que se negaron a asistir los dos diputados del BNG y que abandonó el socialista Xosé María Arias, alcalde de Castroverde y uno de los impulsores de la candidatura alternativa a Tomé para la presidencia del partido.

El presidente en funciones ya había anunciado el miércoles anterior su intención de dimitir del cargo de presidente, horas después de que un programa de televisión hiciera públicas las acusaciones.

Este, que siempre reiteró su inocencia y la "indefensión" que le provocaba la situación, también abandonó el puesto de secretario provincial y anunció su intención de mantener el acta de diputado como no adscrito, "para no hacer daño a su partido", con el que afirmó que mantiene y mantendrá la sintonía de voto.

Este martes, se celebrará un pleno extraordinario en el que, previsiblemente, procederá a su renuncia oficial. A partir de ese momento, el mando pasará a estar en manos del actual vicepresidente, el nacionalista Efrén Castro, hasta el 14 de enero, cuando está prevista una nueva sesión para elegir al nuevo presidente.

Ya a partir de las 11:00 horas, el pleno ordinario debatirá nueve puntos, entre los que figura la aprobación de las bases y anexos del Plan Diputación 2026 y la aprobación definitiva del Presupuesto para el próximo año, a las que se unen varias daciones de cuenta y dos actuaciones que implican a los Concellos de Navia de Suarna y Antas de Ulla.

Pero también está en el orden del día una moción del Grupo Provincial Popular para reprobar a José Tomé y exigir su inmediata renuncia como diputado popular y alcalde de Monforte. Se trata de la misma moción que se presentó el viernes en el pleno del Concello de Lugo y donde BNG y PP se unieron en el voto positivo, consiguiendo que saliera adelante la iniciativa popular.

Aún queda por saber lo que harán los diputados nacionalistas y populares, ya que se celebrará presidido por José Tomé, tal y como figura en el acta previa, o si todo transcurrirá con normalidad.

Mientras se perfilan posiciones para el pleno, todavía no hay una confirmación oficial de quien presidirá la Diputación en el año y medio que falta para agotar la legislatura. Se barajan tres nombres, Carmela López, alcaldesa de Burela; Fran Cajoto, alcalde de Foz, y Pablo Rivera, colaborador de Tomé y concejal en Láncara.

Sin un nombre definitivo, la gestora escogida por el PSOE, presidida por el rabadense Angel Luis Lago Lage, sigue trabajando en silencio sobre el futuro inmediato de la institución y también con el objetivo principal de diseñar un PSOE que se enfrente reforzado a los próximos comicios.