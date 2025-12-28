El pleno de Monforte (Lugo) debatirá la petición de dimisión de su alcalde, José Tomé

El pleno de Monforte de Lemos debatirá este lunes la dimisión de José Tomé como alcalde del municipio tras trascender, a través del programa Código 10, la existencia de denuncias contra el dirigente socialista lucense, que un día después, el martes 30 de diciembre, formalizará su renuncia como presidente de la Diputación.

El PP (con cuatro concejales) y Esperta Monforte (con un único edil) han presentado sendas mociones, que figuran como los puntos 5 y 7 respectivamente del orden del día del pleno ordinario, que tendrá lugar este lunes a las 20.00 horas según explica Europa Press.

Los populares instarán a que Tomé dimita como regidor y también como concejal. Por su parte, el edil de Esperta Monforte, Jaime Germán Vázquez, pedirá su dimisión a él como alcalde y a Margarita López como concejala de Igualdad.

En la semana en la que saltó el caso, Tomé anunció ante los medios que dejaba la Presidencia provincial, pero que retenía la Alcaldía y el acta como diputado provincial, pasando en ambos casos a ser no adscrito.

Entonces, explicó que seguiría gobernando la localidad como "no adscrito" hasta que se resolviera su situación al argumentar que cuenta con "una amplia mayoría absoluta" y no tiene que "soportar ninguna mentira ni invento" contra su persona.

Paralelamente, Marcha Mundial das Mulleres ha convocado una protesta contra el alcalde a las 19:30 horas en el Campo de San Antonio, media hora antes del inicio de la sesión plenaria.

Bajo el lema "Machistas fóra das institucións!", las organizadoras reclaman su "dimisión inmediata" del puesto.