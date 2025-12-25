Hospitalizadas cuatro personas por una intoxicación con monóxido de carbono en A Pontenova (Lugo)

Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) después de que se sospechara una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en el lugar de Rececende, en el municipio de A Pontenova, en la provincia de Lugo.

El aviso llegó al 112 Galicia poco antes de la medianoche, cuando un particular alertó de que los ocupantes de la casa presentaban mareos, náuseas y malestar general.

Desde el primer momento, los equipos de emergencias sospecharon que la causa podría estar relacionada con una deficiente combustión de la chimenea de la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los Bomberos de Barreiros, el GES de A Pontenova, la Garda Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios del 061, que valoraron a los afectados y determinaron su traslado al hospital como medida preventiva.