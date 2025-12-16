Ferraz ratifica la lista de socialistas escogidos para dirigir el PSOE de la provincia de Lugo

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, durante la rueda de prensa de este viernes. Europa Press

El PSdeG-PSOE de la provincia de Lugo ha recibido de forma oficial la conformidad de la dirección nacional del partido para la constitución de una Comisión Gestora al frente de la organización socialista provincial. Una medida que han tomado tras la dimisión de José Tomé Roca como secretario general a raíz de las denuncias contra él por acoso sexual.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ratifica la propuesta realizada el pasado viernes por la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega, que había anunciado José Ramón Gómez Besteiro en su primera comparecencia tras la dimisión de Tomé.

El órgano estará presidido por Luis Ángel Lago Lage, un militante y dirigente histórico nacido en Rábade, pero que comenzó su carrera política en el Concello de Cervo en la década de los 90. Lago Lage ocupó diferentes funciones y cargos a lo largo de los años, siendo incluso coordinador de los socialistas de la provincia con el cambio de siglo.

Patricia Otero Rodríguez y alcaldes como el de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico; Láncara, Darío Antonio Piñeiro, y Xermade, Roberto García Pernas, formarán también parte de la Comisión Gestora.

Otros nombres que figuran en la lista son la exalcaldesa de Portomarín, Silvia Rodríguez Díaz; los concejales Marina Ramudo Graña, de Pol; Ana González Abelleira, de Lugo, y Vicente Parra Vizcaíno, de Quiroga, así como Ana María Hortas Alonso y Miguel Ángel Crende López.

"Mediante esta decisión, el PSdeG-PSOE asegura la estabilidad orgánica del partido en la provincia de Lugo y el normal desarrollo de su actividad, garantizando la continuidad del trabajo político e institucional en el territorio", explican desde la organización socialista, según recoge Europa Press.

Fuentes del PSdeG-PSOE de Lugo han querido mantener "un mensaje de responsabilidad y compromiso tanto con la militancia como con la ciudadanía, reafirmando la determinación de seguir impulsando un proyecto político sólido, útil y orientado a las necesidades de la provincia".