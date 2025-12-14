Muere un hombre en Begonte (Lugo) tras ser atropellado en la A-6

Un hombre ha fallecido este sábado por la noche tras ser atropellado en la A-6 a su paso por San Martiño de Pacios (Begonte) y en dirección Lugo.

Según ha informado el 112 Galicia, el primer aviso llegó después de las 20:40 horas de la tarde, cuando uno de los particulares que viajaban en el coche implicado trasladó que acababan de accidentarse a la altura del kilómetro 521 de la A-6.

El 112 solicitó la acción de las Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de Friol-Palas y de los servicios de mantenimiento de carretera. También se informó a los bomberos de Vilalba.

A su llegada al lugar, los equipos de emergencias confirmaron que se trataba de un atropello a un hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado poco después por los servicios sanitarios. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.