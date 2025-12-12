José Tomé dimite en diferido como presidente de la Diputación de Lugo: se hará efectiva el día 30

José Tomé ha presentado su renuncia como presidente de la Deputación de Lugo, un paso que marcará el inicio de un nuevo periodo de transición en la institución provincial tras las denuncias por presunto acoso sexual en el canal interno del PSOE.

El escrito fue registrado oficialmente este viernes, y la renuncia será validada por el Pleno de la Corporación el próximo 30 de diciembre, fecha a partir de la cual la Presidencia quedará vacante de manera formal.

Mientras tanto, Tomé continuará ejerciendo como presidente en funciones, tal y como establece la normativa vigente. A partir del 30 de diciembre, será el vicepresidente provincial quien asuma la totalidad de las funciones hasta que la Corporación elija a un nuevo presidente o presidenta.

Este cargo recae en la figura de Efrén Castro, del BNG, quien esta mañana ha declarado la necesidad de que el relevo sea inmediato. El partido frentista no ha participado en la junta de gobierno al estar presidida por Tomé.

El nuevo presidente, el 14 de enero

La elección del nuevo máximo responsable se realizará en un Pleno extraordinario que se celebrará el 14 de enero a las 12:00 horas, cumpliendo lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Deputación de Lugo, que fija los plazos para este tipo de procesos.

Seguirá como diputado no adscrito

Tras ceder la Presidencia, José Tomé continuará formando parte de la Corporación como diputado provincial, manteniendo su actividad política y representación en la institución.

Además, mantendrá su acta de concejal en Monforte de Lemos, ostentando la alcaldía. Tanto él como el resto de concejales socialistas se pasan al grupo de no adscritos y continuarán gobernando con normalidad.