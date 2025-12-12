Besteiro conoció "por una tercera persona" en octubre un caso de acoso contra Tomé y que "animó a denunciar"

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, durante la rueda de prensa de este viernes. Europa Press

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este viernes que conoció "por una tercera persona" en octubre un supuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, pero ha dicho desconocer si se trata del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

"Cuando no había denuncia, hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona", ha narrado. Dicho esto, ha asegurado que su respuesta fue "atender a la persona y escucharla" y "que animase a la víctima a denunciar".

Según informa Europa Press, una vez conocidos estos hechos, según ha apuntado, se dirigió al "presunto acosador para pedirle explicaciones" y este "negó los hechos". Además, tras ello, esta "tercera persona" se reunió en una ocasión con la responsable de Organización, Lara Méndez, y en otros dos momentos con la secretaria de Organización del PSOE en la provincia, Pilar García Porto.

"Atendimos a esa persona cuatro veces en las últimas semanas", ha insistido para señalar que, cuando esta semana hubo constancia de la denuncia en el canal del partido, la dirección gallega "actuó inmediatamente y con absoluta contundencia".

