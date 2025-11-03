Lugo paraliza las obras del edificio que iba a acoger a menores migrantes por falta de licencia

El ayuntamiento de Lugo ha ordenado la suspensión inmediata de las obras que se ejecutan en el inmueble situado en la calle Doctor García Portela, 17, donde se pretendía habilitar un alojamiento para menores, al comprobar que se están realizando "sin el preceptivo título habilitante urbanístico municipal".

Según explican en un comunicado que recoge Europa Press, la resolución municipal establece también la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística y solicita la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Así, los interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones y documentación complementaria, y podrán interponer los recursos correspondientes.

Apuntan que, a través de los servicios municipales, trabajarán de la mano del equipo técnico para que, una vez subsanadas las deficiencias documentales, pueda agilizarse la tramitación de la licencia urbanística correspondiente, "con la máxima diligencia y transparencia".

Por último, desde el Ayuntamiento animan a "respetar" los procedimientos legales y técnicos para "garantizar la seguridad de las actuaciones y el cumplimiento de la normativa urbanística, especialmente tratándose de un equipamiento sensible como es un centro de atención a menores".

15 menores migrantes a Lugo

A finales de octubre se conocía que la ciudad de Lugo acogerá a un grupo de 15 menores migrantes del cupo de Canarias que el Gobierno central debe distribuir entre comunidades por mandato del Tribunal Supremo.

El Gobierno informaba de que preveía trasladar esta semana desde Canarias a la Península a un total de 27 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

Estas derivaciones, que se harán en tres grupos diferenciados, se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

Estos 15 se suman a los 317 menores que deben ir llegando a Galicia según lo acordado en el Consejo de Ministros a finales de agosto.