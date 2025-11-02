Fallece una persona en un accidente de tráfico esta madrugada en Lugo

Una persona perdió la vida esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LU-612, entre los puntos kilométricos 8 y 9, a su paso por la parroquia de San Xoán do Campo, en el ayuntamiento de Lugo.

El 112 Galicia tuvo constancia del siniestro sobre las 00:45 horas, tras recibir el aviso automático de un smartphone que alertaba de un accidente grave.

Inmediatamente se activó un amplio operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Protección Civil.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la víctima pudiera estar atrapada en el interior del vehículo, motivo por el que se solicitó la presencia de los Bomberos de Lugo, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario desplazado, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona en el lugar del accidente.