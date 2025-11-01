Piden 11 años de cárcel para un acusado de un delito de agresión sexual en Monforte (Lugo)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas a un acusado de un delito de agresión sexual continuada y otro delito de violación, para el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel.

Según el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima estuvo prestando asistencia a la madre del acusado desde el 17 de abril del 2021, en el domicilio de Monforte de Lemos donde el mismo residía.

El día cuatro de mayo de 2021, en una hora indeterminada, el acusado "con un evidente ánimo libidinoso" supuestamente "agarró la nalga" de la víctima. Un hecho que se repitió de nuevo el día cinco de mayo.

Posteriormente, el día seis de mayo, a las 16:15 horas aproximadamente, en el mismo domicilio, "con ánimo de satisfacer su apetito sexual" empujó a la víctima hacia el cuarto de congeladores procediendo a agredirla sexualmente con penetración vaginal.

A consecuencia de estos hechos, y según describe la Fiscalía, la víctima necesitó asistencia sanitaria y atención psicoterapéutica específica.

Por ello, se le acusa de un delito de agresión sexual continuada, para el que se le pide la pena de tres años de prisión, y otro delito de violación, con acceso carnal por vía vaginal, para el que se piden ocho años.

A mayores, se pide la imposición de libertad vigilada durante otros ocho años.

También, se solicita la inhabilitación para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 15 años.

Asimismo, el escrito incluye la prohibición de que se aproxime a la víctima, domicilio, centro de estudios o lugar de trabajo de la misma a menos de 300 metros y comunicarse con ella durante 15 años.

Además, Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 10.000 euros por los daños morales causados y a la Xunta en 361,59 por los gastos que generó la asistencia sanitaria.