Un hombre atraca a punta de pistola la sucursal bancaria de Cervantes (Lugo)

Un hombre armado con una pistola ha atracado a primera hora de este viernes la sucursal del banco Caixa Rural Galega del municipio lucense de Cervantes.

El varón accedió a la oficina alrededor de las 8:30 horas, poco antes de que una trabajadora abriese la sucursal al público, según informa Europa Press.

El asaltante, con guantes y peluca, apuntó a la mujer y le exigió que abriese la caja fuerte, de donde cogió dinero del interior. La trabajadora alertó de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad cuando el atracador se marchó.

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para detener al atracador e investiga lo ocurrido. Según las estimaciones, el botín podría rondar los 90.000 euros.