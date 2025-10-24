Un hombre atraca a punta de pistola la sucursal bancaria de Cervantes (Lugo)
El autor de los hechos podría haberse llevado unos 90.000 euros de Caixa Rural Galega
Te puede interesar: Pasan a disposición judicial los detenidos en el puerto de A Coruña durante una operación antidroga
Un hombre armado con una pistola ha atracado a primera hora de este viernes la sucursal del banco Caixa Rural Galega del municipio lucense de Cervantes.
El varón accedió a la oficina alrededor de las 8:30 horas, poco antes de que una trabajadora abriese la sucursal al público, según informa Europa Press.
El asaltante, con guantes y peluca, apuntó a la mujer y le exigió que abriese la caja fuerte, de donde cogió dinero del interior. La trabajadora alertó de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad cuando el atracador se marchó.
La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para detener al atracador e investiga lo ocurrido. Según las estimaciones, el botín podría rondar los 90.000 euros.