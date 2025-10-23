Fiscalía solicita el sobreseimiento del caso del lotero de Lugo acusado de planear su propio atraco

El lotero de la administración de Lugo en la que se produjo un atraco. Carlos Castro – Europa Press

El atraco cometido en enero del 2024 a una administración de loterías en Lugo, y del que se acusa a tres personas, entre ellas al propio dueño del negocio, puede quedar sin aclarar ante la falta de pruebas.

La Fiscalía ha remitido un auto al juzgado donde solicita el sobreseimiento provisional al no encontrar un volumen de pruebas suficiente para acusar a los investigados por estos hechos.

La geolocalización de los móviles no ha resultado concluyente, y tan solo unas cámaras de seguridad de una lavandería captó a dos personas con un chaleco reflectante amarillo, pero no se pudieron obtener números de placas de matrícula ni determinar la dirección que tomaron.

Además, las contradicciones en los relatos impiden establecer una línea sólida argumental para mantener la acusación.

Un caso complicado

Desde el 4 de enero del 2024, en vísperas del sorteo de El Niño y tras uno de los eventos más importantes del año como es la Lotería de Navidad, el caso se ha vuelto un quebradero de cabeza para los investigadores.

El propietario del negocio denunció que dos personas se habían colado a primera hora de la mañana y, tras encañonarlo, le obligaron a vaciar las cajas fuertes hasta llevarse una cantidad cercana a los 400.000 euros.

El lotero llegó a transferir 240.000 euros a Loterías y Apuestas del Estado, cerrando y traspasando el negocio tras los hechos.