Adif adjudica dos contratos de obras para mejorar infraestructuras en la línea Ferrol-Pravia, en Lugo

Adif ha adjudicado, por un importe global de 2,10 millones de euros, dos contratos de obras de mejora de la infraestructura en varios puntos de la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia, a su paso por la provincia de Lugo.

Según ha destacado la entidad en una nota de prensa y recoge Europa Press, el primero de los contratos, adjudicado por 1,28 millones de euros, tiene por objeto el tratamiento del talud de la plataforma ferroviaria en la zona de la playa de Area Longa, en el municipio de Foz.

Por su parte, el segundo contrato ha sido adjudicado por 819.820,87 euros y tiene por objeto la estabilización de taludes de las trincheras situadas en dos tramos ubicados entre los apeaderos de Viveiro y Xove, concretamente entre los puntos kilométricos 87/050 y 87/205, y entre los puntos kilométricos 95/640 y 95/900 de la línea Ferrol-Pravia.

En líneas generales, los trabajos tienen como finalidad reparar, asentar y conferir una protección permanente a las zonas que discurren en talud junto a la plataforma de la vía y que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos.