Un juzgado de Lugo investiga la muerte de la joven que fue embestida por una vaca en San Froilán

El fallecimiento de una mujer tras ser arrollada por una vaca durante el desfile de ganado de San Froilán, en Lugo, ha llegado a los juzgados.

En el número 3, que estaba de guardia el día del suceso, se ha abierto una investigación sobre el suceso, que tuvo lugar el 5 de octubre y que causó la muerte de una joven de 33 años tras quince días ingresada en el HULA.

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, el juzgado tiene abierta una investigación, como se hace siempre en este tipo de casos. Por su parte, la Policía Local ya entregó su atestado y ahora la Policía Nacional indaga sobre lo sucedido para ver si hubo algún tipo de imprudencia en el accidente.

Esta misma semana, el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, destacó el trabajo que realizó el operativo de seguridad durante este evento, que a su juicio actuó "correctamente" y calificó lo ocurrido de un "cúmulo de circunstancias desgraciadas".

La joven fue arrollada en la calle Aguirre, tras impactar con ella el animal que huía desbocado del desfile que se estaba celebrando en la Plaza Mayor como parte del programa de fiestas, concretamente uno de los actos más tradicionales. Fue atendida en el lugar del impacto, pero ingresó en estado grave en el hospital, donde acabó falleciendo quince días después.

El gobierno local insistió en que durante el evento se contó con la presencia de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y seguridad privada contratada por el Pazo de Feiras e Congresos, entidad organizadora del acto.

"Asimismo, diversas asociaciones colaboraron aportando veterinarios encargados de velar por el bienestar animal", indicó.

Aun así, el alcalde anunció también posibles modificaciones del plan de seguridad para la próxima edición de las fiestas. Al mismo tiempo, el PP pidió que se constituya una comisión de investigación para este accidente y reclamó transparencia sobre los hechos.