Tres detenidos en Lugo por agresiones por violencia de género

Durante la última semana, la Policía Local de Lugo protagonizó una serie de intervenciones de especial relevancia en el ámbito de la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas, que se saldaron con varias detenciones y una investigación abierta por una agresión violenta en plena vía pública.

El sábado 4 de octubre, una mujer solicitó presencia policial en su vivienda de la Avenida da Coruña, donde manifestó estar retenida por su pareja, quien le impedía marcharse, le arrebató el teléfono móvil y le provocó arañazos en la cara, además de causar daños en el mobiliario.

La víctima aseguró que era la primera vez que ocurría un episodio de este tipo y, tras recuperar sus pertenencias, abandonó la vivienda con intención de presentar denuncia. Los agentes instruyeron las diligencias correspondientes para el Juzgado.

El domingo, un agente que cubría el Puesto de Mando Avanzado del recinto ferial de Horta do Seminario detectó a través del sistema de videovigilancia una pelea en las inmediaciones de la calle Villalba.

En las imágenes se observó cómo una joven recriminaba la conducta de un hombre, produciéndose un forcejeo entre ambos.

La intervención inmediata permitió separarlos y recoger testimonios que apuntaban a una agresión previa en un local de ocio, donde el hombre habría agarrado del cuello a su expareja y roto los retrovisores de su vehículo. El presunto agresor fue detenido y se instruyeron diligencias por violencia de género y daños.

Esa misma madrugada, una llamada ciudadana alertó de la presencia de una mujer llorando y aparentemente acosada en las inmediaciones del recinto del San Froilán.

Los agentes comprobaron que la víctima se encontraba en un fuerte estado de ansiedad y manifestó haber sido amenazada y agredida físicamente por su pareja.

Tras ser informada de sus derechos, expresó su intención de denunciar tanto los hechos recientes como anteriores. El hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias para el Juzgado.

Tan solo 24 horas más tarde, el 6 de octubre, en la zona de Fontiñas, una mujer pidió auxilio al encontrarse con un individuo que la hostigaba en la terraza de un bar.

Al llegar la patrulla, el hombre ofreció datos incoherentes, por lo que fue trasladado para su identificación. Tras diversas comprobaciones, se confirmó que tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la denunciante, motivo por el cual fue detenido por quebrantamiento de medida judicial y puesto a disposición del Juzgado.

Finalmente, en la madrugada del 7 de octubre, los agentes intervinieron con rapidez tras recibir aviso sobre un hombre herido en la confluencia de la Avenida de Magoi con la Rúa Madanela.

La víctima presentaba lesiones faciales y sangrado abundante, y relató que varios individuos lo habían derribado y golpeado con patadas en la cabeza, robándole 1.000 euros en metálico, 220 euros en lotería de Navidad, documentación personal y las llaves de su trabajo.

El hombre relacionó el asalto con una discusión previa en un local de hostelería, donde uno de los agresores habría observado dónde guardaba el dinero al usar una máquina tragaperras. Gracias a la rápida actuación policial, se obtuvieron grabaciones del establecimiento que permitirán avanzar en la identificación de los autores.

La víctima fue trasladada al HULA dada la gravedad de las lesiones.