Fallece el concelleiro de Lugo Pablo Permuy

Pablo Permuy, concelleiro socialista de Lugo desde el 2023, ha fallecido en las últimas horas. El Concello de Lugo ha informado del fallecimiento y ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad, además de la cancelación del pleno previsto para hoy.

"Toda a Corporación municipal e o equipo de Goberno lamentan esta perda irreparable e acompañan á súa familia, amizades e compañeiros e compañeiras nun momento de enorme dor para a cidade", expresa el gobierno local en un comunicado.

Permuy fue titular de las áreas de Economía, Persoal, Contratación y Patrimonio.

Fuera de la política, el concelleiro estuvo también ligado a la gestión económica en el Sergas y contó con experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, llegando a ser responsable del área internacional en el comité técnico de árbitros de la Real Federación Española y presidente del comité técnico de árbitros, además de ser delegado en la Federación Europea de Balonmano.

En este ámbito, el Concello recuerda que su experiencia avaló "sempre a súa seriedade, temperanza e capacidade de diálogo".

Como concelleiro, "destacou pola súa proximidade e pola firme vontade de construír consensos, valores que lle permitiron gañarse o respecto e o aprecio tanto no ámbito político como no persoal".

En este mismo sentido, el gobierno municipal afirma que "o seu paso polo Concello deixa unha pegada imborrable, tanto polo traballo desenvolvido como polas súas cualidades humanas".

Actualmente, Permuy era el titular de Gestión Integral de Recursos Internos, puesto al que se reincorporó el pasado mes de febrero después de un periodo de convalecencia que le obligó a estar nueve meses de baja.

La entonces alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, celebró su regreso y el de Miguel Fernández afirmando que "Miguel y Pablo son piezas clave de nuestro equipo y su reincorporación nos permite recuperar plenamente su dedicación y capacidad de gestión al servicio del vecindario".

Alvarellos fallecería tan solo unos días después de estas declaraciones. La regidora sufrió un inesperado infarto el pasado 1 de marzo, falleciendo poco después en el CHUAC de A Coruña, a donde había sido trasladada para someterse a una intervención quirúrgica.

Tres días de luto por Pablo Permuy

En recuerdo de Pablo Permuy, el Concello de Lugo ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad desde las 10:00 horas de este jueves hasta las 10:00 horas del próximo domingo, 28 de septiembre.

Durante estos días la bandera ondeará a media asta en el exterior del Concello y en el resto de dependencias municipales. El pleno ordinario previsto para hoy queda suspendido, así como todos los actos oficiales en agenda.