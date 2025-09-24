Un accidente en la N-VI, a su paso por Lugo, deja dos heridos y provoca retenciones
El incidente tuvo lugar este mediodía cerca del balneario
Te puede interesar: Herida leve una persona tras volcar su vehículo en Foz (Lugo)
Dos personas han resultado heridas en un accidente con dos vehículos implicados ocurrido en la N-VI, a su paso por la ciudad de Lugo, y que provocó retenciones debido a las consecuencias del siniestro.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 14:10 en el kilómetro 501, un punto situado cerca del balneario y por donde circula a esa hora un número importante de autos.
Al lugar acudieron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia, la Guardia Civil y la Policía Local.
Una vez solucionado, se restableció la circulación con normalidad el resto de la tarde.