Un accidente en la N-VI, a su paso por Lugo, deja dos heridos y provoca retenciones

Dos personas han resultado heridas en un accidente con dos vehículos implicados ocurrido en la N-VI, a su paso por la ciudad de Lugo, y que provocó retenciones debido a las consecuencias del siniestro.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 14:10 en el kilómetro 501, un punto situado cerca del balneario y por donde circula a esa hora un número importante de autos.

Al lugar acudieron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia, la Guardia Civil y la Policía Local.

Una vez solucionado, se restableció la circulación con normalidad el resto de la tarde.