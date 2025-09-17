Guardia Civil de Tráfico.

Provincia de Lugo

Hallan a un hombre fallecido en Saviñao (Lugo) junto a una carretera

El cuerpo fue localizado junto a la carretera LU-P-5804; la Guardia Civil de Tráfico sospecha que podría tratarse de un atropello con fuga

Un hombre ha sido encontrado fallecido este martes por la noche justo al lado de la carretera LU-P-5804, a su paso por Saviñao, en la provincia de Lugo.

Según ha informado 112 Galicia, el hombre fue localizado por una persona que paseaba por la zona y alertó posteriormente a los servicios de emergencias.

La Guardia Civil de Tráfico apunta a que podría tratarse de un atropello, cuyo vehículo se dio a la fuga.