Hallan a un hombre fallecido en Saviñao (Lugo) junto a una carretera

Un hombre ha sido encontrado fallecido este martes por la noche justo al lado de la carretera LU-P-5804, a su paso por Saviñao, en la provincia de Lugo.

Según ha informado 112 Galicia, el hombre fue localizado por una persona que paseaba por la zona y alertó posteriormente a los servicios de emergencias.

La Guardia Civil de Tráfico apunta a que podría tratarse de un atropello, cuyo vehículo se dio a la fuga.