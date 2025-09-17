Hallan a un hombre fallecido en Saviñao (Lugo) junto a una carretera
El cuerpo fue localizado junto a la carretera LU-P-5804; la Guardia Civil de Tráfico sospecha que podría tratarse de un atropello con fuga
Un hombre ha sido encontrado fallecido este martes por la noche justo al lado de la carretera LU-P-5804, a su paso por Saviñao, en la provincia de Lugo.
Según ha informado 112 Galicia, el hombre fue localizado por una persona que paseaba por la zona y alertó posteriormente a los servicios de emergencias.
La Guardia Civil de Tráfico apunta a que podría tratarse de un atropello, cuyo vehículo se dio a la fuga.