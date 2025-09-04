Fallece un operario en Riotorto (Lugo) tras ser alcanzado por una procesadora forestal

Un operario ha perdido la vida este jueves en el municipio lucense de Riotorto. El hombre falleció tras ser alcanzado por una procesadora forestal cuando trabajaba en A Ermida. Precisamente, fue un compañero de la víctima el que alertó al 112 Galicia esta mañana.

El accidente se produjo poco antes de las 11:30 horas, momento en el que los gestores de emergencias recibieron la llamada de un particular sobre un accidente laboral ocurrido en el Lugar A Ermida, en Espasande de Baixo, en una zona de difícil acceso.

La persona que llamó al 112 Galicia explicó que su compañero había sido alcanzado por la procesadora forestal y, aunque no estaba atrapado, señaló que podría estar fallecido.

El 112 Galicia informó a los Bomberos de Barreiros, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, a los efectivos de Protección Civil y al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. A su llegada, los profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.