La Xunta inaugura la primera fase de la mejora de la LU-651 en O Courel (Lugo)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó este miércoles en el acto de finalización de la primera fase de las obras de mejora de la carretera LU-651 entre Ferrería Vella y Seoane do Courel, una actuación que supuso una inversión de casi 3,8 millones de euros.

Rueda explicó que ya se trabaja en la siguiente fase del proyecto, así como en la construcción de un aparcamiento en la travesía de Seoane y en la restitución de un tramo hundido por el colapso de una mina, que se licitará entre finales de 2025 y principios de 2026 con un presupuesto de más de 5 millones.

El mandatario autonómico destacó que la intervención en la LU-651 ha permitido ampliar la plataforma, rectificar curvas peligrosas y dotar la vía de nuevas cunetas, dentro de la apuesta de la Xunta por la seguridad viaria, que este año cuenta con un presupuesto global de 265 millones de euros.

Oficinas de atención para los afectados por los incendios

Más allá de las infraestructuras, Rueda anunció la puesta en marcha de 16 oficinas en toda Galicia para atender de forma directa a las personas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Estos espacios, atendidos por técnicos de la Xunta, ofrecerán asesoramiento para agilizar la tramitación de ayudas y proporcionar información actualizada.

De estas oficinas, diez estarán en la provincia de Ourense, en Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y una oficina agraria móvil en Vilamartín de Valdeorras, dos en las localidades coruñesas de Melide y Ponteceso, una en Quiroga (Lugo) y otras dos en Lalín y O Porriño (Pontevedra).

El presidente recordó que la comarca de O Courel fue zona cero de los incendios en 2022, y aseguró que las nuevas ayudas, que se aprobarán este viernes en un Consello da Xunta extraordinario en Ourense, tendrán el mismo efecto de recuperación.

Rueda también lanzó un mensaje contra los incendiarios, recordando que solo en agosto se produjeron en Galicia 12 detenciones y 12 investigados por este tipo de delitos.

Reiteró la colaboración de la Xunta con las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, destacando el papel de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO).