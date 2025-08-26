Detenido en Ribadeo (Lugo) un vecino acusado de tráfico de drogas tras una larga investigación

La Guardia Civil ha detenido en Ribadeo (Lugo) a un vecino de la localidad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.

La operación, bautizada como Upmann, se puso en marcha el pasado mes de mayo después de que los agentes tuvieran indicios de que en un inmueble del casco urbano se estaba llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes.

Durante semanas, los investigadores comprobaron cómo numerosos consumidores accedían al portal de la vivienda y abandonaban el lugar pocos minutos después.

En varias ocasiones, el sospechoso salía previamente a la calle para asegurarse de que no había presencia policial en las inmediaciones, lo que reforzó las sospechas de los agentes.

Tras tres meses de vigilancia, la Guardia Civil logró identificar a varios compradores e incautar parte de las drogas que acababan de adquirir.

Con estas pruebas, se autorizó la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se hallaron 22 dosis de hachís, 14 de marihuana, 156 de cocaína y 3 de heroína, además de diverso material destinado a la preparación y distribución de las sustancias.

En la vivienda también se localizaron un revólver, un rifle de aire comprimido, una báscula de precisión, 1.505 euros en efectivo y varios objetos que presuntamente se utilizaban como moneda de cambio por drogas.

El detenido, junto con todo el material incautado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Mondoñedo (Lugo), que dirige la causa.