Arde un edificio deshabitado en el centro de Ribadeo (Lugo)

Un incendio ha calcinado este sábado un edificio deshabitado en la calle San Roque de la localidad lucense de Ribadeo, probablemente provocado por la "alta carga térmica", tal y como ha señalado el 112 Galicia.

Según ha indicado el 112 Galicia a Europa Press, en torno a las 18:10 horas un particular alertó a la Central de Emergencias sobre la presencia de fuego en una vivienda de esta céntrica calle.

Con todo, los bomberos de Barreiros, que estuvieron trabajando en la extinción de este fuego desde la tarde del sábado, regresaron al parque hacia las 06:00 horas de este domingo, pero regresaron al lugar cerca de las 07:30 horas tras un aviso de la Policía Local de Ribadeo por nuevos conatos.

Finalmente, a las 10:00 horas dieron por terminada la intervención, pero durante la tarde de este domingo regresarán para comprobar el estado de este.