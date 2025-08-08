Fallece la conductora de un coche en Xermade (Lugo) tras chocar contra un camión

La conductora de un coche ha fallecido este viernes en Xermade tras chocar contra un camión. El accidente se produjo pasadas las 11:00 horas en la LU-540, a su paso por Roupar, y fue precisa la intervención de los Bomberos de Vilalba.

Un particular avisó del accidente al 112 Galicia, que movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que decidieron enviar al helicóptero con base en Santiago. Este recurso, sin embargo, fue anulado "de forma casi inmediata" al constatarse el fallecimiento de la persona que viajaba en el vehículo.

Los bomberos de Vilalba, por su parte, liberaron el cuerpo de la fallecida. No hubo más personas heridas ni afectadas en el accidente, tal y como confirmaron los equipos de emergencia que intervinieron. La Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Xermade también participaron.

Accidente de un camión en Lourenzá

Poco después de las 10:00 horas, por otro lado, un camión se salió de la vía y se precipitó en un riachuelo sin apenas agua en Lourenzá. El conductor, único ocupante del vehículo, quedó atrapado en el interior y precisó la ayuda de los Bomberos de Barreiros.

El herido precisó asistencia médica por parte de una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desplazada al lugar. Al igual que en el caso de Xermade, fue un particular el que dio aviso al 112 Galicia de lo ocurrido. La Guardia Civil, el GES de A Pontenova y Protección Civil de Lourenzá participaron en el operativo.