Un detenido en Lugo acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante años

Agentes de la Policía Nacional de Lugo han detenido este jueves a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, durante años. Fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press señalan que la detención se produjo después de que se presentase una denuncia en la Comisaría lucense.

Estas mismas fuentes han confirmado que estaba previsto que el varón pasase a disposición judicial hoy o mañana. Finalmente, ha pasado este viernes, quedando en libertad investigado por un presunto delito de agresión sexual.

Un detenido por agredir a su pareja

Un hombre fue detenido en la zona sur de la ciudad de Lugo el martes de madrugada por presuntamente agredir a su pareja. Un vecino dio la voz de alarma sobre las 01:35 horas, y cuando la policía llegó al lugar, aseguró que los gritos y las discusiones eran constantes, pero que esa noche había escuchado lo que parecía una pelea.

Los agentes de la Policía Local se entrevistaron con la mujer, que en un primer momento negó episodios de violencia. La víctima reconoció más tarde que había sido agredida, por lo que fue atendida por los servicios sanitarios al mostrar signos de ansiedad, mientras que el varón fue detenido y trasladado a un centro de salud antes de ser llevado a dependencias policiales.

La Policía Local ha agradecido expresamente la colaboración ciudadana, que fue "clave" para intervenir de forma "rápida y eficaz" ante el aumento de casos de violencia de género.

"Animamos a todas las personas que conozcan situaciones similares a no mirar cara a otro lado y a dar el paso de avisar a los servicios de emergencia. La violencia de género no es un problema privado, es una cuestión de seguridad pública y de derechos fundamentales. Ni una víctima sola. Ni una agresión sin respuesta", ha sentenciado.