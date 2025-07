El PSOE suspende de militancia al concejal de Cospeito acusado de empujar a su pareja en una boda

El PSOE suspenderá de militancia al concejal y portavoz de la formación en Cospeito, Daniel Irimia, tras conocerse que está siendo investigado por un presunto delito de lesiones. El edil fue detenido por la Guardia Civil acusado de empujar a su pareja durante una boda celebrada en Vilalba.

Así lo anunció este martes el secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé, quien subrayó que la suspensión se mantendrá "pendiente de las conclusiones judiciales y de si hay responsabilidades o no", según recoge Europa Press.

Irimia se acogió a su derecho a no declarar y no ha hecho más declaraciones hasta el momento. No se han solicitado medidas de protección y tampoco consta denuncia por parte de la víctima.

Tomé ha sido contundente al afirmar que el partido "no tolera ningún tipo de violencia, y menos si es machista", y defendió que la respuesta del PSOE ha sido "inmediata", en contraste con otras formaciones donde "pasan meses antes de actuar, aun sabiendo la situación".

Los hechos tuvieron lugar en la recta final de la celebración, cuando supuestamente el edil habría empujado a su pareja, provocando su caída. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y procedió a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales y quedó en libertad el lunes.