Juicio por el asesinato de Cristina Buján: delito machista en Lugo y muerte por 47 puñaladas

La vida de Cristina Cabo se apagó en Lugo en diciembre de 2022. Ella era muy conocida por su tienda de productos ecológicos en la calle Mallorca y su vida se complicó cuando conoció a un hombre aquella noche en un local nocturno del casco histórico que posteriormente la acompañó a su casa.

Según el escrito fiscal de este caso cuyo juicio ha arrancado esta semana, sobre las 08:00 horas, dos horas después de haber llegado a la casa, ambos discutieron y la víctima cogió un cuchillo de cocina para pedir a su acompañante que se marchara, petición que el hombre no obedeció, sino que con ese cuchillo le asestó a Cristina 47 puñaladas "con un desangramiento lento y una muerte con gran sufrimiento",

Mientras ella se desangraba, el hombre abandonó la casa tras sustraerle un ordenador y una bicicleta. El cuerpo de Cristina fue encontrado al día siguiente por su hermana, que acudió al domicilio preocupada porque no contestaba al teléfono.

Tras iniciarse inmediatamente la investigación, fue la hermana de J.U.V.S la que lo delató porque encontró entre las pertenencias del hombre, que vivía con ella, el ordenador. Una vez detenido, confesó el crimen, pero achacó la agresión a una enajenación mental por el consumo de drogas y alcohol.

Un total de 30 años de prisión es pena que la fiscal solicita a J.U.V.S., autor confeso de la muerte de Cristina Cabo Buján. Son tres días de juicio, ante un jurado popular, en jornadas de mañana y tarde, que se centra en dilucidar si el hombre es culpable de asesinato o de homicidio, lo que implicaría una condena diferente. Junto a la acusación fiscal estará también la particular, que defiende la teoría del asesinato.

Para el Fiscal se unen dos delitos, el de asesinato con alevosía y ensañamiento, para el que pide 25 años, y el de robo con violencia e intimidación, que son 5 más. Además, reclama la indemnización por daños morales a la familia de la fallecida por valor de 230.000 euros.

Por su parte, la defensa reclama una pena de 15 años asegurando que no fue un crimen premeditado y que el hombre sufría un trastorno mental causado por el consumo de estupefacientes y alcohol y que actuó en legítima defensa.

Segunda sesión

Este martes arrancó en la Audiencia Provincial la segunda sesión del juicio por el asesinato de Cristina Cabo y las abogadas de la defensa y de la acusación defendieron de nuevo sus posturas antes del inicio de la sesión.

Pilar Baños, letrada de la defensa, recordó que la finalidad de este juicio no es establecer la culpabilidad de J.U.V.S., ya que el mismo confesó los hechos cuando fue detenido pocos días después del suceso.

La letrada presenta ante al jurado a un hombre que "no quiso matar", que fue un homicidio "porque no atacó a la víctima de forma sorpresiva, ya que fue ella la que sacó el arma", también defiende que no robó con violencia, "sino que cogió las cosas cuando se marchaba".

Justifica este comportamiento "marcado por unas vivencias muy duras, con situaciones de abandono, violencia y falta de cariño durante toda su infancia". Afirma que durante la discusión fue ella la que sacó el cuchillo como línea clara. Aunque la acusación particular asegura que quedará probado que eso no fue así.

Por su parte, Fernanda López, abogada de la defensa, valoró positivamente la jornada inicial, especialmente en la sesión vespertina, en la que declararon los amigos de la víctima, que aseguraron que no iba con su carácter ni la agresión ni haber ofrecido dinero al acusado por sexo.

También la hermana, que encontró el cuerpo y la amiga con la que estuvo antes de conocer al acusado en un pub esa misma noche. Todos destacaron el carácter tranquilo de la víctima y su bondad.

También se leyó la declaración del vecino de la víctima, ya fallecido, un hombre mayor, que explicó haber oído una discusión esa mañana en la que solo reconoció la voz de ella. Cerró las declaraciones del lunes uno de los policías que actuó en la detención y que señaló la fuerza del acusado, al que tuvieron que reducir con seis agentes para lograr someterlo.

Previamente, lo hicieron los dos que recibieron a la hermana y al cuñado del acusado, que lo señalaron a él como culpable. En este caso, los dos reconocieron que la hermana les urgió a hacer la detención porque él se marchaba en unas horas de la ciudad.

La sesión se reanudó este martes con las declaraciones de los investigadores, que intentarán dar algo de luz sobre cómo fueron realmente los sucesos de diciembre de 2022 en la calle Quiroga, comenzando por los que hicieron los registros en las dos viviendas. Por la tarde, serán los investigadores de la científica los que aporten los datos más técnicos de la investigación.