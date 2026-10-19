La hostelería de A Coruña firma un nuevo convenio con subidas salariales, 500 euros extra y plus de transporte

La hostelería de la provincia de A Coruña ya tiene nuevo convenio colectivo. La patronal y los sindicatos CCOO, CIG y UGT alcanzaron este lunes un acuerdo que recoge subidas salariales hasta 2029, una paga extraordinaria de 500 euros y un nuevo plus de transporte de 30 euros mensuales, entre otras mejoras laborales.

El acuerdo llega después de meses de negociaciones, que se intensificaron el pasado agosto, coincidiendo con el eclipse solar, cuando los hosteleros anunciaron varias jornadas de huelga que finalmente fueron desconvocadas tras alcanzarse un preacuerdo salarial.

La Federación de Servizos de CCOO ha valorado positivamente la firma del texto. "Estamos muy satisfechos", asegura José Miras, responsable del sector de Hostelería de A Coruña de CCOO. El representante sindical reconoce que los porcentajes de subida pueden parecer moderados a primera vista, pero destaca que hay que tener en cuenta el nuevo plus de transporte, que supondrá un incremento adicional de entre el 2,4% y el 2,5% en un salario medio del convenio.

El acuerdo fija una subida salarial del 3% para 2026, del 3,5% para 2027, del 3% para 2028 y del 3,25% para 2029. A estos incrementos se suma una paga lineal única de 500 euros que se abonará con la nómina de octubre de 2026.

Salarios ligados al IPC y nuevo plus de transporte

Uno de los puntos que destaca CCOO es la inclusión de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC real y sin límite. De esta forma, si la inflación supera las subidas pactadas, se ajustarán las tablas salariales para compensar la diferencia y se abonarán los atrasos correspondientes.

"Era irrenunciable proteger los salarios frente a la inflación", defiende Miras, que subraya la importancia de esta medida para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Los atrasos correspondientes a 2026 se abonarán una vez se conozca el IPC definitivo de ese año, según recoge el acuerdo.

El convenio establece también un plus de transporte de 30 euros mensuales, aplicable desde el 1 de octubre de 2026. Se trata de una nueva compensación que hasta ahora no existía en el convenio provincial y que, según el responsable sindical, mejora el alcance de las subidas salariales pactadas.

Cambios en horarios y condiciones laborales

El nuevo texto incluye además medidas relacionadas con la organización del trabajo y la conciliación. A partir de ahora, los calendarios y horarios semanales deberán publicarse con una antelación mínima de 15 días, con el objetivo de que los trabajadores puedan organizarse con más previsión.

También se mantiene la cobertura del complemento por incapacidad temporal, con excepciones en los casos de finalización de contrato temporal y exclusivamente en situaciones de enfermedad común. Por otra parte, el plazo de preaviso para el cese voluntario se reduce de 20 a 15 días.

Otra de las novedades es la inclusión expresa de las viviendas de uso turístico (VUT) dentro del ámbito de aplicación del convenio. A estos establecimientos se les aplicarán las tablas salariales correspondientes a los hoteles de tres estrellas.

Con este acuerdo, patronal y sindicatos establecen un nuevo marco laboral para la hostelería de la provincia de A Coruña, con medidas que afectan tanto a las retribuciones como a las condiciones de trabajo de sus empleados.