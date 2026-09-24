La Diputación de A Coruña reclama en Argentina mantener los derechos de los descendientes de emigrantes

La relación entre Galicia y las comunidades de emigrantes en Argentina continúa siendo uno de los ejes de la actividad de la Deputación da Coruña al otro lado del Atlántico. El presidente provincial, Valentín González Formoso, visitó este jueves la sede de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, en Buenos Aires, donde defendió el mantenimiento de los derechos adquiridos por los descendientes de españoles en el exterior.

Durante el encuentro, Formoso puso el foco especialmente en la conocida como Ley de Nietos y rechazó cualquier intento de limitar los derechos reconocidos durante los últimos años a los descendientes de la emigración. El presidente de la Deputación consideró que el acceso a la nacionalidad supone un "reconocimiento justo" para miles de familias vinculadas a la emigración.

Formoso recordó además el papel desempeñado por los gallegos que tuvieron que abandonar su tierra y destacó la aportación realizada desde Argentina al desarrollo económico y social de Galicia y del propio país de acogida. En este sentido, defendió que los vínculos entre ambas sociedades continúen también entre las generaciones más jóvenes.

"Un ciudadano no recibe la nacionalidad para votar a un partido o a otro. La recibe porque la ley le reconoce ese derecho, y después votará libremente a quien considere", señaló el presidente provincial al ser preguntado por las críticas que relacionan la Ley de Nietos con posibles intereses electorales.

La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina también reclamó que no se produzcan retrocesos en los derechos de los descendientes. Su presidente, Luís Fernández Ageitos, reivindicó el trabajo desarrollado durante años por la colectividad para conseguir estos avances y aseguró que la entidad continuará movilizada para defenderlos.

La cultura gallega también protagoniza el encuentro

La visita de Formoso a Buenos Aires tuvo además un marcado carácter cultural. El presidente de la Deputación se reunió con integrantes de la Orquesta de la Federación y con el equipo artístico de "O Heroe", una adaptación teatral de la obra de Manuel Rivas que ha sido representada recientemente en el Teatro Empire de la capital argentina.

La propuesta combina teatro y música en directo y cuenta con actores, músicos, bailarines y otros profesionales de distintas disciplinas. Durante el encuentro, los artistas ofrecieron varias interpretaciones de la obra.

El espectáculo podría continuar su recorrido fuera de Argentina. El proyecto ya cuenta con propuestas para viajar a Uruguay y la Deputación da Coruña estudia también la posibilidad de llevarlo a Galicia, concretamente al Teatro Colón de A Coruña, reforzando así el intercambio cultural con la comunidad gallega de Buenos Aires.

La administración provincial aportó 42.000 euros para poner en marcha la compañía teatral y desarrollar esta adaptación de "O Heroe". La obra, primera pieza teatral de Manuel Rivas, gira en torno a Arturo Piñeiro, un antiguo boxeador y legionario que regresa de la guerra de Sidi Ifni y se encuentra con el silencio existente sobre aquel conflicto durante la dictadura franquista.

El montaje pretende recuperar además la tradición de las compañías teatrales gallegas que durante décadas desarrollaron su actividad en Buenos Aires. Fernández Ageitos destacó el trabajo realizado por el conjunto del equipo y puso en valor especialmente la participación de Martín Pinola, director de la Orquesta de la Federación y nominado este año a los Premios Hugo de Teatro Musical por la música original de "O Heroe".