La Guardia Civil vigilará por tierra, mar y aire la provincia de A Coruña el día del eclipse

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. GC

Para el próximo 12 de agosto, la Guardia Civil ha organizado un dispositivo especial de seguridad en la provincia de A Coruña con motivo del eclipse solar. El operativo, que también se extiende por toda España con más de 24.000 efectivos, se centrará en reforzar la seguridad por tierra, mar y aire.

En la provincia coruñesa se garantizará la seguridad en todo el territorio, pero en especial en los principales puntos de observación:

Playa de Gandarío, Bergondo

Playa de Cabanas

Área de Boca do Río, San Mamede

Playa de La Magdalena, Cedeira

Playa de Alameda, Miño

Paseo de A Ribeira, Miño

Puerto de Miño

Playa Grande de Miño

Playa de Perbes, Miño

Punta Seixo Branco, Oleiros

Faro de Mera, Oleiros

Morro de Canide, Oleiros

Puerto de Santa Cruz, Oleiros

Parque Trece Rosas, Oleiros

Campo de fútbol da Rega-Cabaleiros, Tordoia

Paseo Marítimo Do Pindo

Mirador de Fontevella, Caldebarcos

Área de Mar de Lira

Faro de Punta Insua, Lariño

Paseo de A Ribeira, Miño

Parque das Idades, Miño

Paseo Marítimo de acantilados de Sabón, Repibelo, Valcobo y Barrañán en Arteixo

Paseo Marítimo de Caión

Playa de Pantín, Valdoviño

Mirador acantilado de Loiba, Ortigueira

Mirador Costa San Antón de Corveiro, Cedeira

Faro de Fisterra

En estos y otros lugares, la Guardia Civil reforzará su presencia preventiva y en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos y espacios naturales, donde se prevé mayor concentración de personas.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.

El operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, la Xunta de Galicia y las administraciones locales de la provincia, policías locales y el resto de organismos implicados, reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento.

Labor informativa

De manera paralela, la Guardia Civil llevará a cabo un trabajo informativo y preventivo para concienciar sobre la importancia de disfrutar del eclipse de forma segura.

Entre las recomendaciones están planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

Asimismo, se recuerda la importancia de estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia.

Del mismo modo, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos.

Con el objetivo de preservar el medio natural, la Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

En este sentido, está prohibido encender fuego donde haya restricciones y no se debe aparcar sobre vegetación seca.