La Guardia Civil vigilará por tierra, mar y aire la provincia de A Coruña el día del eclipse
El Instituto Armado recuerda la importancia de planificar los desplazamientos con suficiente antelación y disponer de agua, alimentos y combustible
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Para el próximo 12 de agosto, la Guardia Civil ha organizado un dispositivo especial de seguridad en la provincia de A Coruña con motivo del eclipse solar. El operativo, que también se extiende por toda España con más de 24.000 efectivos, se centrará en reforzar la seguridad por tierra, mar y aire.
En la provincia coruñesa se garantizará la seguridad en todo el territorio, pero en especial en los principales puntos de observación:
- Playa de Gandarío, Bergondo
- Playa de Cabanas
- Área de Boca do Río, San Mamede
- Playa de La Magdalena, Cedeira
- Playa de Alameda, Miño
- Paseo de A Ribeira, Miño
- Puerto de Miño
- Playa Grande de Miño
- Playa de Perbes, Miño
- Punta Seixo Branco, Oleiros
- Faro de Mera, Oleiros
- Morro de Canide, Oleiros
- Puerto de Santa Cruz, Oleiros
- Parque Trece Rosas, Oleiros
- Campo de fútbol da Rega-Cabaleiros, Tordoia
- Paseo Marítimo Do Pindo
- Mirador de Fontevella, Caldebarcos
- Área de Mar de Lira
- Faro de Punta Insua, Lariño
- Paseo de A Ribeira, Miño
- Parque das Idades, Miño
- Paseo Marítimo de acantilados de Sabón, Repibelo, Valcobo y Barrañán en Arteixo
- Paseo Marítimo de Caión
- Playa de Pantín, Valdoviño
- Mirador acantilado de Loiba, Ortigueira
- Mirador Costa San Antón de Corveiro, Cedeira
- Faro de Fisterra
En estos y otros lugares, la Guardia Civil reforzará su presencia preventiva y en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos y espacios naturales, donde se prevé mayor concentración de personas.
El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.
El operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, la Xunta de Galicia y las administraciones locales de la provincia, policías locales y el resto de organismos implicados, reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento.
Labor informativa
De manera paralela, la Guardia Civil llevará a cabo un trabajo informativo y preventivo para concienciar sobre la importancia de disfrutar del eclipse de forma segura.
Entre las recomendaciones están planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.
Asimismo, se recuerda la importancia de estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia.
Del mismo modo, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos.
Con el objetivo de preservar el medio natural, la Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.
En este sentido, está prohibido encender fuego donde haya restricciones y no se debe aparcar sobre vegetación seca.