Fallece la madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso

El presidente provincial, Valentín González Formoso, en el acto de presentación. Deputación de A Coruña.

Caridad Formoso López, madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha fallecido este jueves a los 95 años, según recoge la esquela publicada.

Tal y como informa Europa Press, la capilla ardiente quedará instalada en el tanatorio San Roquiño, en el citado municipio coruñés, previo al entierro que tendrá lugar el viernes. Antes, a las 16:00 horas, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes.

Caridad y su marido, Emilio González Rodríguez, ya fallecido, tuvieron siete hijos, entre ellos el regidor de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, además de exsecretario xeral del PSdeG y también a nivel provincial.