Un grupo de orcas provoca el hundimiento de un velero a 1,3 millas de la Estaca de Bares (A Coruña)

Un velero que navegaba frente a la costa de Mañón acabó hundido a 1,3 millas de la Estaca de Bares después de haber tenido una interacción con un grupo de orcas hacia las 17:05 horas.

Los dos tripulantes fueron socorridos en un primer momento por una embarcación motora que se encontraba en las proximidades. Una vez a salvo, la salvamar Shaula movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en Fisterra ha trasladado a estas dos personas a Cariño.

Los propios ocupantes de la embarcación fueron quienes dieron el aviso, informando de que tras el encuentro se habían quedado sin timón y, por ello, sin poder maniobrar.

Desde Salvamento Marítimo informan de que el Helimer 401 sobrevuela desde hace una hora la zona para comprobar si hay restos de contaminación tras el hundimiento.

También indican que fue el cuarto episodio que se registró esta jornada de interacción con orcas en esta misma zona.

Cuatro episodios con orcas en el mismo día

Antes de este suceso, otro velero había estado cerca de estos animales, aunque sus daños en el timón eran mínimos y prosiguieron su navegación hacia Viveiro.

Previamente, este mismo mediodía, el velero Glatisant se quedó a la deriva en la ría de Viveiro al quedar inoperativo su timón. La salvamar Alioth llegó hasta el punto en el que se encontraban escoltando el barco a puerto.

Además, otro velero, el Kador, en el que viajaban un tripulante y tres gatos, también se encontró con un grupo de orcas hacia las 14:30 horas. En este caso se movilizó a la salvamar Shaula, aunque no necesitó asistencia y pudo llegar a Viveiro.

Especie protegida

Salvamento recuerda que las orcas son una especie protegida y que no se les debe causar ningún daño o molestia.

Por eso, en caso de interacción, recomiendan no detenerse y navegar hacia la costa, en aguas menos profundas. También se recomienda no acercarse a las bandas de orcas y buscar un espacio central que proteja de movimientos bruscos.

Si es posible, solicitan que se graben imágenes de los animales para poder estudiar posteriormente su comportamiento e informar siempre del encuentro.