Estas son las dos banderas negras que recibe la costa de A Coruña en 2026 por Ecologistas en Acción

La provincia de A Coruña vuelve a figurar entre los puntos negros del litoral gallego en el informe Banderas Negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción. La organización ha concedido este año dos distintivos negativos a la costa coruñesa: uno por contaminación a la antigua mina de Monte Neme, entre Carballo y Malpica, y otro por mala gestión a los vertidos procedentes de la red de saneamiento de Ferrolterra, con especial incidencia en el entorno de la estación depuradora de Cabo Prioriño, en Ferrol.

El informe, que desde 2005 analiza el estado de las costas españolas, otorga un total de 48 banderas negras —dos por cada provincia o ciudad autónoma con litoral— para denunciar los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental. En Galicia se han concedido seis, dos por cada una de las provincias costeras.

La bandera negra por contaminación en la provincia de A Coruña recae sobre la antigua mina de Monte Neme. Ecologistas en Acción recuerda que el pasado 31 de enero de 2026 se produjo la rotura de una de las balsas de residuos mineros durante las obras de restauración ambiental impulsadas por la Xunta de Galicia con financiación de los fondos europeos Next Generation.

El accidente provocó el vertido de aguas contaminadas y lodos mineros que descendieron hasta alcanzar el rego de Tuixe, el rego dos Rías y, finalmente, la playa de Os Rías, situada en la ZEPA Costa da Morte, un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000.

La organización ecologista subraya que se trata del segundo episodio grave registrado en estas instalaciones en apenas doce años, después del colapso de otra balsa en 2014. A su juicio, la repetición de un accidente similar evidencia el fracaso de la gestión administrativa para resolver un problema ambiental conocido desde hace décadas.

Ferrolterra, décadas de vertidos al mar

La segunda bandera negra concedida en la provincia coruñesa corresponde a la mala gestión del saneamiento en Ferrolterra. Ecologistas en Acción denuncia que durante años la costa de la comarca ha sufrido la llegada de aguas residuales sin un tratamiento adecuado, lo que ha contribuido al deterioro de los ecosistemas marinos y al cierre de bancos marisqueros.

Entre los problemas más visibles destaca la presencia de residuos sólidos, especialmente toallitas húmedas, que llegan al mar durante episodios de lluvias intensas debido al funcionamiento de la red de saneamiento.

La organización recuerda que estos vertidos afectan a un espacio de elevado valor ecológico, incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación, además de formar parte de las áreas importantes para la conservación de las aves identificadas por SEO/BirdLife.

Restauración ecológica como solución

Más allá de denunciar los problemas ambientales, el informe de este año pone el foco en las posibles soluciones. Bajo el lema de apostar por "futuros deseables y un planeta habitable", Ecologistas en Acción defiende la restauración ecológica de los espacios degradados como herramienta para revertir la pérdida de biodiversidad y mejorar la resiliencia del litoral frente al cambio climático.

La organización recuerda que el Reglamento Europeo sobre Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, establece objetivos vinculantes para recuperar hábitats costeros y marinos degradados. En este sentido, propone actuaciones específicas en algunos de los puntos señalados con bandera negra, con el objetivo de reducir su deterioro y favorecer la recuperación de los ecosistemas.

El informe sostiene que existen experiencias en España que demuestran que, cuando existe voluntad política y se eliminan las presiones sobre el medio natural, los ecosistemas son capaces de recuperarse y mejorar su estado de conservación.