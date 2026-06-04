La criminalidad repunta en la provincia de A Coruña mientras baja en el resto de Galicia

La provincia de A Coruña se ha convertido en la excepción gallega en materia de seguridad. Mientras Ourense, Lugo y Pontevedra lograron reducir sus niveles de criminalidad durante el primer trimestre del año, la provincia coruñesa fue la única de toda Galicia en la que crecieron las infracciones penales, según los datos publicadose este jueves por el Ministerio del Interior.

Entre enero y marzo se contabilizaron 10.348 infracciones penales en la provincia, una cifra que evidencia una evolución peor que la del resto del territorio gallego y que tiene su principal foco en el área metropolitana y, especialmente, en la ciudad de A Coruña.

La capital herculina cerró el trimestre con un incremento de la criminalidad del 19,3%, uno de los mayores aumentos entre las principales ciudades gallegas. Un dato que contrasta con la tendencia general de la comunidad autónoma y que vuelve a situar el debate sobre la seguridad ciudadana en el centro de la actualidad local.

Más robos en viviendas y más delitos violentos

Los datos del Ministerio reflejan un incremento de la criminalidad convencional del 4,5% en la provincia. Entre los delitos que más aumentaron destacan los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que crecieron un 20,7%.

Especialmente significativo es el caso de los robos en viviendas, que pasaron de 261 a 376 denuncias, lo que supone un aumento del 44,1% en apenas un año.

También crecieron los robos con violencia e intimidación, con un 12,4% más de casos, y los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, que subieron un 3,3%.

En el apartado de delitos sexuales, el balance muestra una ligera reducción global del 2,9%, aunque las agresiones sexuales con penetración aumentaron de 14 a 18 casos durante el primer trimestre.

Los hurtos siguen siendo el delito más frecuente

A pesar de la subida de otros indicadores, los hurtos continúan siendo la infracción más habitual en la provincia, aunque experimentaron un descenso del 12,7%. Entre enero y marzo se denunciaron 1.876 hurtos, frente a los 2.150 del mismo periodo del año anterior.

También bajaron las sustracciones de vehículos (-3,7%) y los delitos relacionados con el tráfico de drogas (-20%).

Menos estafas por internet

La nota positiva vuelve a llegar del ámbito digital. La ciberdelincuencia descendió un 14,5% en la provincia de A Coruña, con una reducción especialmente notable de las estafas informáticas, que pasaron de 2.611 a 2.268 denuncias.

En total, los delitos cometidos a través de internet o medios tecnológicos bajaron de 3.010 a 2.575 casos.

A Coruña se desmarca del resto de Galicia

Mientras la provincia coruñesa registra este repunte, el resto de Galicia presenta una evolución opuesta. Ourense lidera la caída de la criminalidad con un descenso del 13,5%, seguida de Lugo (-7%) y Pontevedra (-5%).

La fotografía que deja el primer balance del año es clara: la delincuencia baja en Galicia, pero no en A Coruña. Y dentro de la provincia, la ciudad herculina concentra buena parte de una subida que la convierte en uno de los principales focos de crecimiento de la criminalidad en la comunidad autónoma.