Oleiros (A Coruña) invertirá 2,4 millones en la reforma de ocho calles en Perillo y del mercado

Vista del Mercado Municipal en Perillo, en Oleiros, y el entorno donde se ejecutarán las obras.

Kenya, Pombal, Somalia, Etiopía, Nelson Mandela, Angola, Mauritania y Rúa Nova son calles de Cavamontes en Perillo (Oleiros, A Coruña) que van a ser renovadas integralmente.

La licitación de las obras saldrá a concurso en las próximas semanas, informa el Gobierno local de Oleiros, y los trabajos serán financiados con fondos EDIL para el desarrollo urbano sostenible.

El plan municipal consiste en crear más espacios peatonales, mejorar zonas verdes y reordenar el tráfico. En una segunda fase se reformará de manera integral el Mercado Municipal.

Esta intervención responde al deseo del Concello de ampliar la renovación de este ámbito urbano tras las mejoras puntuales que ha realizado en los últimos años, así como "adaptar el entorno a los actuales estándares de movilidad y calidad urbana".

La inversión, según detalla el Gobierno municipal, se dedicará a actuaciones como la ampliación de aceras para crear espacios más grandes y seguros; la reorganización de la circulación con direcciones únicas que permitan ampliar la superficie de las plazas de aparcamiento; mejoras estéticas y ambientales mediante el cambio total de los pavimentos; renovación de zonas verdes; y modernización del sistema de iluminación pública.

La primera fase de las obras supondrá un gasto de más de dos millones de euros. Se completará más adelante con la reforma integral del Mercado Municipal y todo su entorno.

El Concello de Oleiros convocará próximamente una asamblea informativa para explicar el conjunto del proyecto y detallar a los vecinos cómo afectarán las obras a las calles señaladas, además de a negocios y comercios.