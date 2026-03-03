CIG impugnará el convenio acordado por UGT y la patronal del transporte de viajeros de A Coruña

Cientos de trabajadores de transporte de A Coruña reclaman "un convenio digno" en una nueva protesta. CIG.

Las asambleas de trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera de A Coruña convocadas por CIG han acordado la impugnación del convenio de eficacia limitada acordado por UGT y la patronal del sector en las últimas reuniones.

Una amplia mayoría de los trabajadores, reunidos en A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, han alcanzado ese acuerdo tras los encuentros celebrados al término de sus jornadas laborales a última hora.

CIG ha criticado ese texto por entender que no cumple las demandas del sector, mientras que CC.OO. decidió rechazarlo al no atender a diferentes mejoras que había propuesto. La intención de UGT con su suscripción era la de desbloquear el conflicto.

La unidad sindical fue erosionándose a lo largo del proceso negociador. CIG y UGT cuentan con el 40%, mientras que CC.OO. ostenta el 20% restante.