La Diputación de A Coruña presenta su programación para el 8M, centrada en la memoria histórica

La Deputación da Coruña ha presentado hoy viernes la programación del 8M, centrada en la memoria histórica y en el papel de las mujeres en las luchas sociales y laborales. El ente busca reivindicar de esta forma su protagonismo en la transformación de las comunidades y en la conquista de derechos.

La programación pone el foco en la visibilización de las mujeres que sostuvieron procesos colectivos fundamentales como la reconversión naval de Ferrolterra o las movilizaciones del siglo XX y refuerza la idea de que la igualdad real requiere un compromiso continuo y compartido.

"Queremos incidir na resistencia, resiliencia, sororidade e no poder colectivo das mulleres para o avance social", indicó la diputada de Igualdade, Sol Agra, durante la presentación de la propuestas en una rueda de prensa en la que participó la jefa del servicio, Eva Ovenza.

La imagen de la campaña del Día Internacional de la Mujer fue diseñada por la cooperativa Cestola na Cachola y busca reflejar los contenidos que se programan. Una de las iniciativas tendrá como protagonista a las mujeres durante la reconversión naval de los 80 y los 90 en la comarca de Ferrolterra.

"Queremos poñer en valor e traer á memoria colectiva o papel das mulleres na forza produtiva, na loita colectiva e nos coidados e na transformación industrial da bisbarra", señaló la diputada de Igualdade, Sol Agra, que añadió: "É un acto de xustiza poñer en valor o seu papel, que foi silencioso e case invisíbel para os libros de historia, pero imprescindíbel".

Mulleres da Reconversión consiste en una serie de encuentros con mujeres del entorno para investigar, por medio de entrevistas, su papel en aquella etapa histórica. A raíz de esa información se elaborará una exposición y un vídeo documental, que se presentará en Fene el próximo 6 de marzo.

La diputada de Igualdade también anunció un circuito de actividades de igualdad que se desarrollarán en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia a lo largo de estos meses: "Será un programa constante porque a igualdade, como a eliminación da violencia de xénero, non é cousa de datas sinaladas; é un traballo diario de visibilización, prevención e concienciación".

Las propuestas incluirán talleres, teatro, cortas, cuentacuentos y otras actividades para público infantil y adulto, de la mano de compañías, asociaciones y artistas que desarrollan su trabajo alrededor de la igualdad, del feminismo y de los derechos de las personas con diversidad sexual y de género.

Exposición Señaladas

La exposición Señaladas, ahora adaptada para poderse exhibir en interiores, estará en fechas próximas a disposición de las entidades y ayuntamientos que lo soliciten a través de la plataforma #SUBTEL de la Diputación. La comisaria y responsable de los contenidos de la muestra, Montse Fajardo, acudirá a la presentación en cinco ayuntamientos de la provincia en fechas aún por confirmar.

Así define Sol Agra la muestra: "Unha homenaxe ás mulleres que formaron parte das loitas sociais desde o século XIX en Galiza e que non apareceron nos libros de historia: das agraristas e as cigarreiras ás represaliadas durante o golpe de Estado do 36 e a Ditadura. Unha visibilización e homenaxe necesarias ás mulleres que loitaron para que gocemos dos dereitos que hoxe temos".

La programación contará además con un concierto por el décimo aniversario de De Vacas en Carballo el próximo 7 de marzo. El espectáculo, titulado Vacanal Sinfónica, contará con arreglos y dirección musical del compositor Lucas Rei, con la participación del Coro da Ra bajo la dirección de Ramón Bermejo y de una orquesta creada específicamente para este proyecto.

odas las actividades del programa se enmarcan, explicó Eva Ovenza, en un Plan Provincial, con más de 170 acciones, que es "unha folla de ruga que ten vixencia ata outubro deste ano": "Estamos empezando os traballo para avaliar ese primeiro plan, estratéxico para nós, e logo diagnosticar a situación actual na nosa provincia en materia de igualdade, de diversidade e da prevención de violencias de xénero".

Estos planes sirven para poder trasladar todas las actividades a los concellos, según Ovenza.