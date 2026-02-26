Arteixo (A Coruña) amplía el circuito de autocross de Morás con cinco parcelas del Estado

La Catedral del autocross en Galicia está en Arteixo (A Coruña). Es el circuito de Morás, con el nombre oficial de José Ramón Losada. Los campeonatos gallegos y españoles que allí se han celebrado en los últimos años han convertido el espacio deportivo en un referente nacional de la modalidad que, ahora, ampliará su superficie.

El concello de Arteixo acaba de aprobar de forma inicial un nuevo ámbito para el circuito de autocross de la parroquia de Morás tras haber acordado con el Ministerio de Fomento la cesión gratuita de cinco parcelas propiedad del Estado que suman 56.000 metros cuadrados.

Con esta aportación al ámbito del circuito, el plan especial de dotaciones del Concello redelimita la instalación con una superficie total de 204.000 metros cuadrados, ampliando y reordenando los espacios del histórico circuito.

Tras esta aprobación inicial, el plan ha sido enviado a las cinco instituciones que deben emitir informes sobre el documento: el Ministerio de Transportes, la Axencia Galega de Infraestructuras, Augas de Galicia, Patrimonio Cultural y el Ministerio de Transformación Digital. Una vez obtenidos los informes favorables de estas administraciones, el Concello aprobará el nuevo ámbito de manera definitiva.

El objeto del plan especial de dotaciones es reordenar de forma pormenorizada una bolsa de suelo no urbanizable para posibilitar una nueva ordenación del circuito y complementar usos e instalaciones. La cesión gratuita por parte de Fomento permite la nueva delimitación, que otorga más espacio para las diferentes zonas del circuito.

Un circuito que apunta a Europa

La pasión por el deporte del motor provocó hace más de 30 años la creación de la Peña Autocross Arteixo, una organización deportiva que se ha encargado de organizar las pruebas en el circuito José Ramón Losada, situado en Santa Icía de Morás. Su longitud es de 1.150 metros y el ancho oscila entre 12 metros en la zona más estrecha y 16 en la más ancha.

Los boxes tienen capacidad para 150 vehículos con sus respectivas asistencias, tomas de corriente, baños y duchas. Una vía de servicio permite a los coches, una vez terminada la manga, acceder más fácilmente a la zona de asistencia. Existen diez torretas de control y desde ellas los comisarios de pista siguen las incidencias de la carrera y dan instrucciones a los pilotos.

La Peña Autocross Arteixo y el circuito de Morás han dado un nuevo paso adelante en su pretensión de entrar en el Campeonato de Europa de cara a 2027. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha remitido en los últimos días un informe favorable en el que confirma que el circuito arteixano cumple con los requisitos necesarios para acoger un Campeonato de Europa de Autocross y Carcross. El informe da el visto bueno a la localización del circuito, la organización y su relevancia para el municipio y su entorno.