Comisiones Obreras rechaza la propuesta de convenio para el transporte por carretera de A Coruña

Autobuses parados en la estación de A Coruña, en un día de huelga. Enrique Romanos Tardío.

La negociación para la renovación del convenio del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña continúa adelante tras la negativa de Comisiones Obreras a la última propuesta de convenio realizada la pasada semana en la mesa de negociación.

El sindicato ha comunicado su rechazo a lo largo del día de hoy, justo un día después de que CIG sacara a la calle en Santiago de Compostela a centenares de trabajadores que rechazan la propuesta remitida por los empresarios.

UGT, por su parte, firmó el viernes un acuerdo de eficacia limitada, buscando "desbloquear un conflicto que se encontraba en dinámica de desgaste". Los trabajadores podrán adherirse o no a lo firmado.

El conflicto ha ocasionado ya varias jornadas de paro, además de una huelga general suspendida hace varios días. Las posturas de la patronal y los sindicatos son muy distantes, y a lo largo del proceso se ha ido erosionando la unidad sindical.

El sector, en votación en urna, rechazó en múltiples ocasiones las propuestas patronales y desde la CIG ponen el foco sobre la figura de Raúl López y la empresa Monbus como uno de los grandes obstáculos al proceso negociador. De hecho, llegaron a mostrar una pancarta en un partido del Monbus Obradoiro, club de baloncesto de Primera FEB del que es presidente.