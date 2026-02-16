Apecco y los sindicatos firman un nuevo convenio del sector de la construcción en A Coruña

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) ha firmado el nuevo convenio colectivo para los años 2025 y 2026 junto con los sindicatos UGT y CCOO.

Este acuerdo afecta a más de 40.000 trabajadores del sector en la provincia e incluye, informa, "una subida salarial acumulada superior al 8 por ciento".

Se aplica también una revisión del 0,4% sobre las tablas salariales de 2024 y sobre ellas un incremento del 3,5% para el año 2025, con efectos desde el 1 de enero.

Asimismo, se aprobó un incremento del 3% para el año 2026, que se aplicará a partir del 1 de enero de este año. El abono de los atrasos y nuevos incrementos se podrá efectuar desde la firma del acuerdo fijándose como fecha tope la de un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).