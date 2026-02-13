Suspendida la huelga indefinida en el transporte de A Coruña tras un acuerdo esta madrugada

La CIG ha suspendido la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia de A Coruña a la espera de conocer la postura de CC.OO. Así lo han comunicado esta madrugada, tras las asambleas celebradas con los trabajadores ayer por la noche.

Según señalan desde la central sindical, ante los últimos acontecimientos ocurridos en la reunión celebrada ayer con UGT y CC.OO., y con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, las asambleas acordaron suspender la huelga a la espera de que CC.OO. decida si firma o no el acuerdo. "Lo de este conflicto rompe toda lógica de los conflictos laborales", afirman.

Esta decisión llega después de que el pasado miércoles, 11 de febrero, comenzara la huelga indefinida en el transporte por carretera ante el fracaso de la votación celebrada el miércoles, 4 de febrero, entre los trabajadores del sector para ver si salía adelante el preacuerdo alcanzado el lunes, 2 de febrero, entre CCOO, UGT y la patronal, con el voto en contra de la CIG. Finalmente, la votación se saldó con el rechazo del preacuerdo con 831 votos en contra.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.